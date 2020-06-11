Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах

22:51, 10 июня 2020, ПАИ

Ситуация в Бежаницком и Локнянском районах находится на личном контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В администрации подтвердили, что некоторые населенные пункты остались без электроснабжения, на улицах и трассах лежат сломанные деревья.

Глава региона поручил в сжатые сроки провести аварийно-спасательные работы, восстановить транспортное сообщение, так как многие участки автодорог оказались отрезанными из-за поваленных деревьев. Губернатор также поручил оказать оперативную медицинскую помощь возможным пострадавшим.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Коммунальные службы уже приступили к расчистке территорий населенных пунктов, сетевые организации выведут аварийные бригады для восстановления электроснабжения. Работы усложняются непрекращающимся ливневым дождем. В южные районы уже выдвинулась оперативная группа спасателей регионального управления МЧС России.

10 июня в этих двух муниципалитетах прошёл ураган, есть разрушения.

«Повалены деревья, повреждены крыши, в основном частных домов. Сейчас собираем информацию, оцениваем масштабы разгула стихии», – подтвердил глава Бежаницкого района Сергей Михеев районной газете «Сельская новь».

Очевидцы засняли на видео разбушевавшуюся стихию в Локнянском районе.