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Общество

В МЧС не поступало сообщений о жертвах урагана в Псковской области

Фото: ПАИ.

Жители Бежаницкого и Локнянского районов не обращались в МЧС с сообщением о жертвах разбушевавшейся 10 июня стихии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

«Прошёл ураган. Где-то поломало деревья, где-то – столбы линий электропередач, снесло кровли домов. Сейчас ситуацию полностью оценить сложно, уже стемнело. Главы Бежаницкого и Локнянского районов собирают информацию. Оперативная группа выдвигается уже ночью», – прокомментировал ситуацию глава регионального управления.

С утра в муниципалитеты также отправится группировка спасателей.

  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ
  • Шквалистый ветер повалил деревья и снес кровли в Локнянском и Бежаницком районах
    Фото: ПАИ

Валерий Филимонов отметил, что информации о раненых и погибших в управление не поступало.

10 июня на Псковскую область обрушился сильный ветер, который повалил деревья и повредил кровли домов.

Губернатор Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле.

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