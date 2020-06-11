В МЧС не поступало сообщений о жертвах урагана в Псковской области

23:07, 10 июня 2020, ПАИ

Жители Бежаницкого и Локнянского районов не обращались в МЧС с сообщением о жертвах разбушевавшейся 10 июня стихии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

«Прошёл ураган. Где-то поломало деревья, где-то – столбы линий электропередач, снесло кровли домов. Сейчас ситуацию полностью оценить сложно, уже стемнело. Главы Бежаницкого и Локнянского районов собирают информацию. Оперативная группа выдвигается уже ночью», – прокомментировал ситуацию глава регионального управления.

С утра в муниципалитеты также отправится группировка спасателей.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Валерий Филимонов отметил, что информации о раненых и погибших в управление не поступало.

10 июня на Псковскую область обрушился сильный ветер, который повалил деревья и повредил кровли домов.

Губернатор Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле.