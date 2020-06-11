В МЧС не поступало сообщений о жертвах урагана в Псковской области
Жители Бежаницкого и Локнянского районов не обращались в МЧС с сообщением о жертвах разбушевавшейся 10 июня стихии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
«Прошёл ураган. Где-то поломало деревья, где-то – столбы линий электропередач, снесло кровли домов. Сейчас ситуацию полностью оценить сложно, уже стемнело. Главы Бежаницкого и Локнянского районов собирают информацию. Оперативная группа выдвигается уже ночью», – прокомментировал ситуацию глава регионального управления.
С утра в муниципалитеты также отправится группировка спасателей.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Валерий Филимонов отметил, что информации о раненых и погибших в управление не поступало.
10 июня на Псковскую область обрушился сильный ветер, который повалил деревья и повредил кровли домов.
Губернатор Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле.