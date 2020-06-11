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Общество

Вековые ели повалил ураган в Локнянском районе

От стихии, разбушевавшейся 10 июня на юге Псковской области, сильно пострадало кладбище на берегу озера в деревне Лохны: повалены вековые ели. Об этом пишет газета Локнянского района «Восход» со ссылкой на главу муниципалитета.

Кроме того, на трассе Локня – Пушкинские Горы от деревни Утехино до границы Локнянского района посадка с левой стороны была повалена ветром на дорогу – около четырёхсот метров подряд. На место разрушений выезжала глава района Нина Степанова с помощником Борисом Дьяконовым.

Фото: Газета "Восход".

Бригада из шести человек с грейдером в 18:15 уже выехала на место. К 23:00 трасса была полностью освобождена. С утра дорожники будут убирать обочины.

Около 30% населённых пунктов в Локнянском районе остались обесточенными. К ликвидации последствий грозы электрики уже приступили. К утру все неполадки планируется устранить.

В Бежаницком районе для оценки масштабов бедствия собирался оперативный штаб. В муниципалитете около шести населённых пунктов (примерно 1 200 человек) остались без воды: насосы отключены из-за отсутствия электричества. Утром начнут ставить генераторы.

Губернатор Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле. Информации о человеческих жертвах в МЧС не поступало. Псковское агентство информации собрало фотографии последствий урагана.

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