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Общество

Аиста-инвалида из соседнего региона приютят в Псковской области

Фото из группы "ВКонтакте" "Дом белого аиста"

Аиста-инвалида из Смоленской области приютят в центре реабилитации «Дом белого аиста» в Псковской области, сообщила орнитолог и руководитель центра Марина Сиденко.

Аиста с травмированнным крылом отловили в Духовщинском районе Смоленской области. "В конце мая во время ежегодной научной экспедиции на болота, мне сообщили о том, что в одной из окрестных деревень местные жители видят аиста со сломанным крылом. Тогда в мой приезд поймать его не удалось, аист куда-то пропал. Прощаясь сказала государственному инспектору «Смоленского Поозерья»: «Если появится аист - ловите, я вернусь за ним». И вот - поймали - таки бедолагу. Нас ждёт ещё один питомец. Благодарим всех, кто не остался равнодушен к судьбе птицы!" - написала Марина Сиденко.

Ранее сообщалось о том, что в центр реабилитации в Гдовском районе попали сразу три аистёнка, выпавшие из гнезда. О них можно прочитать здесь, здесь и здесь.

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