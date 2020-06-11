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Общество

Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»

Фото Натальи Григоровой

Аистёнка из деревни Лишихино Палкинского района приютили в гдовском центре реабилитации «Дом белого аиста» 9 июня, сообщила орнитолог и руководитель центра Марина Сиденко.

«К сожалению, при падении со столба, видимо, получил травму, – рассказала он. – Не совсем в порядке ножки, возможны в дальнейшем проблемы с ходьбой. Будем надеяться на его молодой возраст и большие возможности к восстановлению. Он уже пришёл в себя».

Астёнок весит 1 160 граммов. За прыжок со столба его прозвали Десантником. «В компании двух аистят, привезённых к нам ранее, освоился и успокоился. Кушает хорошо», – добавила Марина Сиденко.

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