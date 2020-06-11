Аистёнка из Палкинского района приютили в гдовском «Доме белого аиста»

20:51, 11 июня 2020, ПАИ

Аистёнка из деревни Лишихино Палкинского района приютили в гдовском центре реабилитации «Дом белого аиста» 9 июня, сообщила орнитолог и руководитель центра Марина Сиденко.

«К сожалению, при падении со столба, видимо, получил травму, – рассказала он. – Не совсем в порядке ножки, возможны в дальнейшем проблемы с ходьбой. Будем надеяться на его молодой возраст и большие возможности к восстановлению. Он уже пришёл в себя».

Астёнок весит 1 160 граммов. За прыжок со столба его прозвали Десантником. «В компании двух аистят, привезённых к нам ранее, освоился и успокоился. Кушает хорошо», – добавила Марина Сиденко.