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Общество

ЕГЭ проверит искусственный интеллект

В этом году с помощью алгоритма на основе нейросети проанализируют результаты не только основного этапа проведения госэкзамена, но и дополнительного периода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Рособрнадзор.

Такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу. «Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — сказали в службе.

Следующий этап — просмотр бланков, найденных программой, группой специалистов. Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохраняется, специалисты Рособрнадзора просматривают видеозаписи экзаменов и направляют такие работы в регион и в отдельных случаях на почерковедческую экспертизу.

В прошлом году анализ проводился только на работах основного этапа ЕГЭ. В этом году планируется проводить анализ экзаменационных работ одного участника экзамена, написанных в разные периоды, уточнили в Рособрнадзоре. 

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