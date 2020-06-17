Больше половины заразившихся коронавирусом вылечились в мире

10:59, 17 июня 2020, ПАИ

В мире от коронавируса уже вылечились больше половины заразившихся – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Всего на утро 17 июня в мире зарегистрировано 8 274 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От инфекции уже смогли вылечиться 4 333 411 человек, 446 390 – скончались.

В России коронавирусом заразились 553 301 человек, выздоровели – 304 342, умерли – 7 478. В Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровели, 19 – умерли.