Более 8,4 млн человек в мире заразились коронавирусом

07:55, 18 июня 2020, ПАИ

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировано 8 406 062 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 451 387 человек. Количество выздоровевших – 4 415 832.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 234 471. В этой стране от коронавируса умерло 119 941 человек, выздоровело – 918 796.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболел 553 301 человек, выздоровело – 304 342, умерло – 7 478. В Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.