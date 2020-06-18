309 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

09:27, 18 июня 2020, ПАИ

309 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 15,9 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 311 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболел 553 301 человек, выздоровело – 304 342, умерло – 7 478. В Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.