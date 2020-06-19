0
22:20
Грозы сохранятся в Псковской области в ночь на 20 июня
21:23
15 человек утонули в водоёмах в Псковской области
19:54
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
18:16
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
18:08
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
18:03
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:02
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
Еще новости
Общество

Более 310 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

310 456 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 16,3 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено почти 400 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 569 063 человека, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Инспекторы ГИМС помешали отдыху псковичей на несанкционированном пляже Более 310 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 436 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 30 июня Летние веранды при стационарных кафе и ресторанах заработают в Псковской области Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Дисциплинарное взыскание получит руководитель санатория «Сосновый бор» в Черёхе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Грозы сохранятся в Псковской области в ночь на 20 июня
19 июня 2020
Грозы сохранятся в Псковской области в ночь на 20 июня
15 человек утонули в водоёмах в Псковской области
19 июня 2020
15 человек утонули в водоёмах в Псковской области
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: Жительница Палкино решила разводить павлинов
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
19 июня 2020
Жара в Псковской области постепенно сбавляет обороты
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
19 июня 2020
Роспотребнадзор недоволен скоплением людей на пляжах Пскова
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 июня 2020
Псковичи заполонили городской пляж (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
19 июня 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино
19 июня 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино 1

Идет загрузка...