Более 310 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
310 456 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 16,3 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено почти 400 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 569 063 человека, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.