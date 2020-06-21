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Общество

Александр Котов поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил медиков за самоотверженный труд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Обращаясь к медицинским работникам и ветеранам здравоохранения региона, Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов поздравил с профессиональным праздником.

«Тех, кто выбрал для себя благородную и милосердную профессию медика, всегда отличали высокий гуманизм и преданность профессиональному долгу. Сегодня рабочие будни сотрудников учреждений здравоохранения стали полем настоящей битвы», - отметил Котов, добавив, что усилия медицинских работников направлены на сдерживание пандемии и спасение человеческих жизней.

Александр Котов добавил, что медики работают в круглосуточном режиме, на пределе возможностей и каждый день совершают подвиг – в борьбе за здоровье и жизнь своих пациентов вы рискуете собственной безопасностью.

«Спасибо за ваш самоотверженный труд, гражданскую ответственность и приверженность высоким человеческим и профессиональным принципам», - подчеркнул Александр Котов, пожелав также здоровья и выразив благодарность.

Ранее медиков поздравил Михаил Ведерников, Елена Бибикова и Александр Козловский. 

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