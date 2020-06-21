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Общество

Новую инфекционную больницу в Пскове построят военные

Встреча в администрации Псковской области. Фото Instagram.

Новую инфекционную больницу в Пскове и отделение в Великих Луках будут строить военные, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Строительство новых больниц силами Министерства обороны поддержал президент России Владимир Путин.

Сегодня в администрации области состоялась рабочая встреча с представителями министерства для выбора земельных участков и обсуждения деталей организации строительно-монтажных работ.

«Вся страна видела, как быстро и качественно военные сейчас возводят новые объекты. В #регион60 тоже все процессы запускаются моментально», – написал губернатор. 
Он также отметил, что в ближайшее время подготовят схемы зонирования территорий будущих медицинских учреждений, а также сформируют перечень необходимого оборудования.

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