Новую инфекционную больницу в Пскове построят военные
Новую инфекционную больницу в Пскове и отделение в Великих Луках будут строить военные, сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Строительство новых больниц силами Министерства обороны поддержал президент России Владимир Путин.
Сегодня в администрации области состоялась рабочая встреча с представителями министерства для выбора земельных участков и обсуждения деталей организации строительно-монтажных работ.
«Вся страна видела, как быстро и качественно военные сейчас возводят новые объекты. В #регион60 тоже все процессы запускаются моментально», – написал губернатор.
Он также отметил, что в ближайшее время подготовят схемы зонирования территорий будущих медицинских учреждений, а также сформируют перечень необходимого оборудования.