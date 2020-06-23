Число выздоровевших от коронавируса россиян за сутки превысило количество заболевших

11:01, 23 июня 2020, ПАИ

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки превысило количество инфицированных. Об этом сообщает telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За последние сутки в России выписали из больниц 12 013 человек, поборовших COVID-19. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.

При этом за прошедший день зарегистрировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 599 705 заболевших.

153 человека с коронавирусом скончались в России за сутки, за весь период умерли 8 359 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 458 человек, выздоровело 780, умерло 19. В Пскове заразились 689 человек, в Великих Луках - 505.