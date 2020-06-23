0
13:35
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
13:34
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
13:20
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
13:12
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
13:05
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
12:59
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
12:42
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
Еще новости
Общество

Число выздоровевших от коронавируса россиян за сутки превысило количество заболевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки превысило количество инфицированных. Об этом сообщает telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

За последние сутки в России выписали из больниц 12 013 человек, поборовших COVID-19. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.

При этом за прошедший день зарегистрировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 599 705 заболевших.

153 человека с коронавирусом скончались в России за сутки, за весь период умерли 8 359 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 458 человеквыздоровело 780, умерло 19. В Пскове заразились 689 человек, в Великих Луках - 505.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса россиян за сутки превысило количество заболевших 9,1 млн человек в мире заразились коронавирусом За сутки коронавирусом в России заразились 7 425 человек 309 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19 В Великих Луках коронавирусом заразились 505 человек До 689 возросло количество заболевших коронавирусом в Пскове 14 тысяч вопросов про коронавирус поступило в информационный центр Псковской области В псковских торговых центрах разделили потоки входа и выхода 445 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах Псковский омбудсмен предупредил предпринимателей о проверках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
23 июня 2020
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
23 июня 2020
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
23 июня 2020
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
23 июня 2020
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
23 июня 2020
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2020
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
23 июня 2020
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство
23 июня 2020
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство

Идет загрузка...