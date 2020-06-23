За сутки коронавирусом в России заразились 7 425 человек

10:37, 23 июня 2020, ПАИ

7 425 человек заразились коронавирусом в России за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус был выявлен в 84 регионах у 7 425 пациентов. За всё время распространения инфекции в России заболело 599 705 человек. За последние сутки умерло 153 человека, за весь период 8 359. Всего выздоровело 356 429 заражённых коронавирусом пациентов.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 458 человек, выздоровело 780, умерло 19. В Пскове заразились 689 человек, в Великих Луках - 505.