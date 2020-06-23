Коронавирусом заразились ещё 44 жителя Псковской области
Коронавирусом заразились ещё 44 жителя Псковской области, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 2458.
22 июня за сутки заболел 61 житель региона.
Выздоровели 37 человек. Итого поправились 780 псковичей. Цифра умерших осталась неизменной. Их 19.
Статистика по районам: Псков – 689, Великие Луки – 505, Бежаницкий район - 14, Великолукский район – 146, Гдовский район – 58, Дедовичский район – 33, Дновский район - 88, Красногородский район – 6, Куньинский район –21, Локнянский район - 7, Невельский район - 83, Новоржевский район – 17, Новосокольнический район - 53, Опочецкий район – 30, Островский район – 192, Палкинский район - 19, Печорский район – 32, Плюсский район – 81, Порховский район - 119, Псковский район – 183, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 5, Пыталовский район – 8, Себежский район – 16, Стругокрасненский район – 32, Усвятский район - 15.