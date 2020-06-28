28,46% составила явка по итогам трёх дней голосования

18:01, 28 июня 2020, ПАИ

За три дня явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Также глава ЦИК заявила о 115 жалобах на возможное принуждение к голосованию, сообщает «Коммерсант».

За три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовали 30 917 512 граждан, уточнила Памфилова

Самая высокая явка среди российских регионов наблюдается в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая — в Хабаровском крае (22,45%). Больше половины (58%) проголосовали в помещения для плебисцита, 39% — на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% проголосовали онлайн.

Основной день голосования по поправкам назначен на 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным. Для сокращения контактов в условиях пандемии коронавируса COVID-19 голосование проходит в течение шести дней. Также жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — могут проголосовать онлайн.