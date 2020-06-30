Елена Полонская прокомментировала претензию оппозиционеров о политизации Псковской гордумы

19:30, 30 июня 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала прозвучавшую на сессии 30 июня претензию о «политизации» Псковской городской Думы от депутатов – представителей оппозиционных партий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Помимо того что я глава города, я ещё руковожу городским отделением партии «Единая Россия», – заметила Елена Полонская. – Депутатский корпус Псковской городской Думы представлен различными политическими фракциями, со всеми стараемся прийти к конструктивному сотрудничеству. Они мои коллеги по городской Думе, которые так же, как и я, работают на благо жителей города и в то же время являются и моими политическими оппонентами. Команда партии «Единая Россия» – это очень сильная и сплочённая команда, которая уверенно, чётко работает, эта команда способна решать любые задачи. Это партия, курс которой поддерживает наш президент Владимир Путин! Я горжусь, что являюсь частью этой команды».

Елена Полонская заявила, что гордится совместной работой с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, который является членом партии «Единая Россия», а также работой под руководством одного из лидеров партии «Единая Россия», сенатора Андрея Турчака в команде с региональным секретарём партии «Единая Россия», депутатом Государственной Думы Александром Козловским и главой администрации Пскова Александром Братчиковым.

«Я горжусь, что работаю вместе с тысячами партийцев в Пскове и ради благополучия сотен тысяч жителей нашего города. Именно наша команда в непростое время, время испытания пандемией новой коронавирусной инфекции не осталась в стороне и провела огромную работу, оказавшись на передовой. Именно партия «Единая Россия» с первых дней пандемии начала оказывать поддержку жителям, решать возникающие вопросы дистанционно, волонтёры и депутаты «Единой России» лично развозили продуктовые наборы, дежурили на горячей линии, раздавали защитные маски. Наши партийцы добывали маски, когда их не было нигде. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак передал в Псков для борьбы с коронавирусной инфекцией два легковых автомобиля – псковской городской поликлинике и Псковской городской больнице, передал больше сотни тысяч масок. Александр Козловский из своих собственных средств приобрёл пять холодильников для псковских больниц, для того чтобы обеспечить быт коронавирусных больных, закупил больше сотни тысяч масок из своих средств жителям тогда, когда этого нигде не было. Партийцы поддерживали жителей в момент пандемии, партийцы перечисляли свои собственные средства, чтобы помочь другим людям, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией», – перечислила проделанную работу Елена Полонская.

При этом, отметила она, представители оппозиционных партий остались в стороне. «В течение трёх месяцев их было не видно и не слышно. Но мы все с вами понимаем, что впереди – уже через год – предстоят выборы в Псковское областное Собрание депутатов. У регионального отделения партии «Единая Россия» один из самых высоких рейтингов доверия людей в стране. Это означает, что жители Псковской области оценили нашу помощь, оценили наши труд и усилия, поняли, что на нас можно рассчитывать. Мы этим гордимся. А оппозиционным партиям в свою очередь необходимо нарабатывать свои политические очки. Сегодняшние прения на отчёте главы Пскова стали своеобразной отправной точкой отсчёта начала подготовительной работы этих выборов. Я понимаю реакцию и Олега Брячака, и Елены Маницкой, и Александра Баева. Им необходимо работать с полной самоотдачей, чтобы оправдывать доверие жителей в своих округах, показывать себя избирателю. Им как-то надо аккумулировать свой электорат. Я не делю людей на наших и не наших. Для меня все люди – родные! Ко мне как к главе города обращаются жители разных районов города. Недавно мы отработали жалобы, которые адресовали мне как главе жители Любятова, а это округ Елены Маницкой. Как глава Пскова я обязана реагировать на все обращения жителей, невзирая на то, от какой фракции находится в этом округе депутат Псковской городской Думы. Я как глава города работаю во всех округах и решаю все вопросы, ответы на которые люди не получают у своих депутатов. Хочу отметить, что те проблемы, которые обозначили жители Любятова, решаемы. В депутатских округах я не разделяю жителей по партийным признакам», – подчеркнула Елена Полонская.

Глава Пскова отметила, что вместе с коллегами из оппозиционных партий активная работа шла в 2019 году и продолжилась в 2020-м.

«Мы все должны помнить, что работаем ради благополучия наших жителей. В прошлом году я провела экономию расходов Псковской городской Думы. Удалось сэкономить около 6 млн рублей. И сэкономленные средства не были направлены только в округа «Единой России». Для меня все округа едины. Мы помогли всем. Сегодня я рада, что однопартийцы поддержали меня. Они мою работу оценили. Мы продолжаем работать в едином порыве с Михаилом Ведерниковым и Александром Братчиковым. И все однопартийцы, мы всегда объединяемся, чтобы делать одно общее дело, которое направлено на благо жителей», – заключила Елена Полонская.