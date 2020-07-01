47,11% достигла явка на голосовании по поправкам в Псковской области

12:40, 01 июля 2020, ПАИ

По состоянию на 12:00 1 июля явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области достигла 47,11%. об этом на брифинге в информационном центре сообщил секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

Из 525 тыся 317 человек, обладающих правом голоса, проголосовали уже 247 тысяч 484 псковича. «Все участковые комиссии работают профессионально и грамотно. Никаких сообщений о нарушениях нет», - отчитался Ковальчук.