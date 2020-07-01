Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам

12:51, 01 июля 2020, ПАИ

Глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Она проголосовала на участке своего избирательного округа.

«Всей семьёй выполнили гражданский долг, пришли и проголосовали, - отметила Елена Полонская. – Я поддержала жителей своего округа и отдала вместе с ними долг».

Глава города также отметила, что в послании президента чётко обозначена позиция и вектор направления поддержки молодых семей, семей с первенцем и меры поддержки школьников.

«Все партийцы муниципального образования город Псков активно участвуют в выборах, члены первичных отделений поддержали поправки к Конституции», - отметила Полонская.