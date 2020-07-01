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Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам

Глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. Она проголосовала на участке своего избирательного округа. 

«Всей семьёй выполнили гражданский долг, пришли и проголосовали, - отметила Елена Полонская. – Я поддержала жителей своего округа и отдала вместе с ними долг».

Глава города также отметила, что в послании президента чётко обозначена позиция и вектор направления поддержки молодых семей, семей с первенцем и меры поддержки школьников.

«Все партийцы муниципального образования город Псков активно участвуют в выборах, члены первичных отделений поддержали поправки к Конституции», - отметила Полонская.

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