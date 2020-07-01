0
23:03
31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
22:20
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:06
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
21:46
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
21:18
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
21:08
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
20:58
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

10-летний мальчик пропал в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

1 июля в Великих Луках пропал 10-летний мальчик. Егор вышел из дома на улице Дьяконова в 10 утра и не дошел до назначенного места. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Ребенок отправился на встречу с другом в сторону микрорайона «Карцева», но так и не дошёл. Егор оставил дома телефон, у родственников не появлялся, друзья его не видели. Был одет как на фото: в темно-синие шорты и белую футболку с надписью.

К поиску мальчика уже подключились полицейские.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 8 (951) 756-50-06.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
01 июля 2020
31-летнего мужчину разыскивают родственники в Пскове
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2020
Закрытие избирательных участков и подсчёт голосов (ФОТОРЕПОРТАЖ)
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
94-летний бежаницкий ветеран в день рождения проголосовал по поправкам в Конституцию
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
01 июля 2020
ВИДЕО: Подсчёт голосов по поправкам в Конституцию в Пскове
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
01 июля 2020
Псковский губернатор выразил надежду на 55-процентную явку в регионе
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
01 июля 2020
Михаил Ведерников: Процесс голосования был открытым, честным и прозрачным
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
01 июля 2020
Псковский губернатор об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
01 июля 2020
Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Идет загрузка...