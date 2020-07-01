10-летний мальчик пропал в Великих Луках

19:46, 01 июля 2020, ПАИ

1 июля в Великих Луках пропал 10-летний мальчик. Егор вышел из дома на улице Дьяконова в 10 утра и не дошел до назначенного места. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Ребенок отправился на встречу с другом в сторону микрорайона «Карцева», но так и не дошёл. Егор оставил дома телефон, у родственников не появлялся, друзья его не видели. Был одет как на фото: в темно-синие шорты и белую футболку с надписью.

К поиску мальчика уже подключились полицейские.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 8 (951) 756-50-06.