Доверие к ТОСам выросло в Невельском районе

17:02, 02 июля 2020, ПАИ

Три ТОСа Невельского района получили гранты на реализацию проектов. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил глава района Олег Майоров.

«Мы в начале пути, изначально было недоверие к этим конкурсам. Но последний конкурс среди ТОСов порадовл – три ТОСа получили гранты. Это стало сигналом, что у всех есть возможности и шансы», - рассказал Олег Майоров.

Глава района добавил, что район получит областной грант из-за присвоения почетного звания «Край партизанской славы». «Это знаковое для нас событие», - прокомментировал Олег Майоров.

Руководитель муниципалитета отметил, что 15 июля пройдёт встреча районных депутатов, историков и общественников, на которой решат, как использовать грант.