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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло до 10,7 млн человек

В мире продолжается рост числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 2 июля в охваченных пандемией 188 странах заразились 10 776 482 человека.

По числу заражённых лидируют США (2 721 961), Бразилия (1 448 753), Россия (660 231), Индия (604 641) и Великобритания (314 992).

Кроме этого, возрастает и количество летальных исходов – 517 956.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 935 человек, выздоровели – 1 065.

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