Число заразившихся коронавирусом в мире возросло до 10,7 млн человек
В мире продолжается рост числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 2 июля в охваченных пандемией 188 странах заразились 10 776 482 человека.
По числу заражённых лидируют США (2 721 961), Бразилия (1 448 753), Россия (660 231), Индия (604 641) и Великобритания (314 992).
Кроме этого, возрастает и количество летальных исходов – 517 956.
В Псковской области коронавирусом заразились 2 935 человек, выздоровели – 1 065.