12 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области за сутки
В Псковской области количество людей, поборовших коронавирусную инфекцию, увеличилось на 12. Общее число выздоровевших после коронавируса достигло 1065. Актуальную статистику на 2 июля привел Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Всего в регионе зарегистрировано 2935 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки число инфицированных увеличилось на 57.
Накануне стало известно о еще одном умершем от коронавируса в Псковской области. Количество жертв коронавируса возросло до 23.
В Пскове ещё 20 человек заразились коронавирусом.