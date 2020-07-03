Почти 11 млн человек в мире заразились коронавирусом

09:00, 03 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировано 10 991 872 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 524 176 человек. Количество выздоровевших – 6 150 606.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 837 189. В этой стране от коронавируса умерло 131 485 человек, выздоровело – 1 191 091.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболело 661 165 человек, выздоровело – 428 978, умерло – 9 683. В Псковской области выявлено 2 969 случаев заражения коронавирусом, 1 110 человек выздоровело, 23 – умерло.