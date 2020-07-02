Более 660 тысяч человек заразились коронавирусом в России

10:38, 02 июля 2020, ПАИ

В России коронавирусом заразились более 660 тысяч человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились ещё 6 760 человек. Общее количество заражённых достигло 661 165. 147 заражённых коронавирусом человек скончались за сутки, всего умерло 9 683 человека. Всего выздоровело 428 978 человек.

В Псковской области коронавирусом заразились 2 935 человек, выздоровело 1 065, умерло 23.