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Культура

Фрески церкви Успения в Мелётово ждёт реставрация

Фрески церкви Успения в Мелётово ждёт реставрация, сообщил в своем видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Реконструкция церкви Успения продолжается, основные мероприятия проходят в рамках финансирования Министерства культуры. «Но есть перечень работ, в том числе работы по сохранению уникальных фресок, который в изначальных проектных документах предусмотрен не был. Мы с владыкой Тихоном обязательно этот вопрос обсудим и постараемся эти работы профинансировать за счёт внебюджетных средств, которыми на сегодняшний день располагает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», - пообещал губернатор.

По словам главы региона, многое предстоит сделать по сохранению объектов культурного наследия в регионе. «По предварительным оценкам, вся эта работа обойдётся порядка 12 млрд рублей, но тем не менее начало положено, старт взят достаточно хороший, можно рассчитывать, что богатейшее историко-культурное наследие после нас останется в гораздо лучшем состоянии, чем два-три десятилетия назад», - отметил Михаил Ведерников.

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