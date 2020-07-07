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Культура

Уникальный фестиваль пройдёт в Пскове в августе-сентябре

Уникальный музыкальный фестиваль пройдёт в Пскове в августе-сентябре, анонсировал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Музыканты Псковской областной филармонии, которые уже возобновили свои репетиции, получили новые инструменты от партнёров Фонда святой Ольги на несколько миллионов рублей.

«Это пригодится к большому событию, которое планируется у нас осенью, к фестивалю Николая Хондзинского «Музыка на воде». Это уникальный проект, аналогов которому в истории Псковской области ещё не было. Планируется, что он пройдёт с 21 августа по 12 сентября и включит в себя три open-air концерта на плавучей сцене в дендропарке рядом с Мирожским монастырём», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что активно ведётся подготовка к возможному началу нового театрального сезона. Все коллективы ещё на прошлой неделе приступили к репетициям. «Культура живёт!» - подчеркнул глава региона.

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