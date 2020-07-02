Актёры Псковского театра драмы вернулись из отпуска

11:17, 02 июля 2020, ПАИ

Актёры Псковского театра драмы вернулись из отпуска и приступают к репетициям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Согласно указу губернатора Псковской области запрет массовых мероприятий продлен до 19 июля, поэтому дата открытия театра для публики еще неизвестна. Но в преддверии сезона на общем собрании художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев озвучил перспективы.

В ближайшее время театр продолжит репетиции спектакля «Дни Победы» по пьесе Ксении Степанычевой, который будет выпускать режиссер Вера Попова. «Планируем, что предпремьеру спектакля сыграем прямо на улице. На пешеходной части улицы Пушкина установим сцену. Это будет где-то 26-27 июля, в дни города», – объявил худрук.

С июля также начнутся репетиции нового спектакля «Академия смеха» по комедии японского автора Коки Митани в постановке Дмитрия Месхиева. В спектакле будут заняты Евгений Терских, Александр Овчаренко и Надежда Чепайкина.

«Ну и, разумеется, вернемся к нашей мартовской премьере на большой сцене «Село Степанчиково и его обитатели», спектаклю Петра Шерешевского, который из-за пандемии мы не смогли показать зрителям. Вот такие три премьеры должны у нас выйти в ближайшее время», – заключил Дмитрий Месхиев.

Также худрук рассказал, что осенью появятся новые детские спектакли. К постановке планируются спектакль режиссера Александры Ловянниковой по сказкам Анастасии Момот и музыкальный спектакль «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» по книгам эстонского писателя Эно Рауда от режиссера Сергея Илларионова.

Будущий сезон будет богат на юбилеи актеров. Поэтому в планах – еще три премьеры с участием юбиляров: заслуженной артистки России Галины Шукшановой, заслуженного артиста России Виктора Яковлева и актрисы Нины Семеновой. Для Виктора Яковлева бенефисной станет роль профессора Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня» режиссера Павла Зобнина по хрестоматийной пьесе Антона Павловича Чехова. Галина Шукшанова исполнит главную роль в спектакле Георгия Цнобиладзе «Путешествие с тетушкой» по роману Грэма Грина.

Состоится встреча со спектаклем «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых. Его эскиз с успехом прошел на режиссерской лаборатории «Театр про писателей» еще в 2019 году, премьера планировалась весной этого года, но из-за пандемии была отложена. «Пленных духов» театр планирует вынести на суд зрителей в начале будущей весны. Ставит спектакль главный режиссер Башкирского Национального театра им. Мажита Гафури, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Айрат Абушахманов. Художник спектакля – лауреат Национальной театральной премии России «Золотая маска», заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Альберт Нестеров.

Еще один ведущий российский режиссер будет в грядущем сезоне работать в Пскове. Это Евгений Марчелли, до недавнего времени – главный режиссер Ярославского театра драмы им. Федора Волкова. В роли Марты, как и в ярославском спектакле, будет занята актриса Анастасия Светлова.

Вторая часть собрания была посвящена награждению лауреатов театрального конкурса «Признание» и представлению новых артистов.

Диплом за лучшую женскую роль сезона 2018-2019 гг. получила Наталья Петрова (Лера в спектакле «R.E.P.L.I.C.A.», Джейн Хейли, «Гробница малыша Тутанхамона»). Лучшая мужская роль досталась Евгению Терских (Городничий, «Ревизор»). Диплом за лучшую женскую роль молодого исполнителя получила Дарья Чураева (Марья Антоновна, «Ревизор»), за лучшую мужскую роль молодого исполнителя – Камиль Хардин (Хлестаков, «Ревизор»). В лучшей роли второго плана был отмечен Максим Плеханов (Дмитрий Анатольевич, «Очень громкая премьера»), а в номинации «Необычный ракурс» победил Александр Овчаренко (Андрей, «Очень громкая премьера»).

Поздравления от коллег с юбилеем приняла завлит театра, заместитель председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России Любовь Никитина. Любовь Алексеевна – бесконечно преданный своему делу человек, без малого 34 года своей жизни она отдала служению театру, является автором книг и многочисленных публикаций о многих поколениях актеров.

«Итак, наша команда в полном составе, полна сил и вдохновения. Приступаем к работе и очень надеемся на скорую встречу со зрителями», – подытожил Дмитрий Месхиев.