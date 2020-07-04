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Политика

Опубликован новый текст Конституции России

Фото: Дарья Хваткова.

Обновленный текст Конституции России опубликован 4 июля на официальном портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - гласит документ.

В Основной закон внесли 206 поправок, которые вступают в силу сегодня, 4 июля.

После принятия поправок в Конституцию России потребуется изменить около 100 законов. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас доложил президенту, что законопроекты по реализации поправок будут внесены в Госдуму в ближайшее время. 

Большинство россиян одобрили поправки на Общероссийском голосовании, которое состоялось 1 июля. Итоговая явка достигла 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.

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