Опубликован новый текст Конституции России
Обновленный текст Конституции России опубликован 4 июля на официальном портале правовой информации.
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - гласит документ.
В Основной закон внесли 206 поправок, которые вступают в силу сегодня, 4 июля.
После принятия поправок в Конституцию России потребуется изменить около 100 законов. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас доложил президенту, что законопроекты по реализации поправок будут внесены в Госдуму в ближайшее время.
Большинство россиян одобрили поправки на Общероссийском голосовании, которое состоялось 1 июля. Итоговая явка достигла 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.