26 человек умерли от коронавируса в Псковской области

11:45, 04 июля 2020, ПАИ

В Псковской области 4 июля стало известно о еще одной смерти пациента с коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал официальный telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Ранее губернатор Михаил Ведерников предупреждал о том, что в ближайшее время статистика по смертельным случаям в регионе будет расти. Это связано с тем, что две недели назад Псковская область пережила пик заболеваемости, сейчас начали приходить заключения патологоанатомов. «К сожалению, есть все основания считать, что в ближайшие несколько дней эта строка будет расти», - сообщил губернатор.

Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3020 человек, вылечились – 1163. За сутки количество выздоровевших снова превысило чило инфицированных COVID-19.