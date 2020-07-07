Ночью на стройплощадке инфекционной больницы в Пскове работает 59 человек

18:52, 07 июля 2020, ПАИ

7 июля на строительной площадке важного для региона объекта - инфекционной больницы побывали вице-губернатор Вера Емельянова и руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Проверяющим сообщили, что на стройке круглосуточно работают 359 человек, 59 – ночью. Максимальное количество человек, которые будут трудиться на строительстве корпуса больницы – 1200 - 1400. Задействовано более 45 единиц техники. В настоящее время завершаются работы по устройству фундамента и плит. На этой неделе завершится установка металлических конструкций. Кроме этого, строители приступили к обустройству полов.

Ожидается, что с 14 по 18 июля привезут сэндвич-панели, установка которых займёт до 10 дней. После этого начнётся установка окон.

Вера Емельянова сообщила, что администрация региона ежедневно обсуждает вопросы, связанные с ресурсоснабжающими организациями и местными поставщиками. Кроме этого, рассматривается вопрос о создании нового юридического лица – многофункционального медицинского центра. «С этим вопросом выйдем на сессию Псковского областного Собрания. Работа по часам строится, темп очень быстрый. Не имеем права потерять ни один день», – сказала она.

Планируется, что объект сдадут к 15 сентября. В новом инфекционном корпусе разместятся 117 боксов для больных.

Ранее сообщалось, что просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко во время прямой линии с президентом. Владимир Путин обещал оказать содействие в этом вопросе. на совещании с медиками губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что для строительства больницы в Псковскую область прибудут 1 500 военнослужащих. Были определены площадки для строительства в Пскове и Великих Луках.