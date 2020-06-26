Определены площадки для строительства инфекционных больниц в Псковской области

23:54, 26 июня 2020, ПАИ

По результатам геодезических и инженерных изысканий определены площадки для строительства новой областной инфекционной больницы на 200 коек в Пскове и филиала на 100 мест в Великих Луках. Об этом доложила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова на заседании рабочей группы по строительству инфекционных больниц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, саму инфекционную больницу построят на улице Доставалова в Пскове, а филиал больницы в Великих Луках – на Октябрьском проспекте.

По каждому из объектов уже проведена подготовка к запуску строительно-монтажных работ. Речь идет о проработке вопросов функционирования земельных участков и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в части получения технических условий для присоединения к сетям. «Мы ежедневно работаем с подразделениями компании «Россети Северо-Запад» и Горводоканала на местах. Решаем технические вопросы. Уже подготовлены проекты договоров», — отметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор также сообщила, что на базе Великолукского отделения инфекционной больницы откроется лаборатория ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Строительство медицинских учреждений в Псковской области ведётся по поручению президента России Владимира Путина.