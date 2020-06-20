Владимир Путин поможет в строительстве новой инфекционной больницы в Псковской области

15:36, 20 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин окажет содействие в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках. Об этом глава государства заявил на совещании с медиками, отвечая на просьбу заведующей отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врача-пульмонолога Анастасии Повторейко.

Анастасия Повторейко обратилась к президенту с просьбой помочь построить в Псковской области новую инфекционную больницу с корпусами в Пскове и Великих Луках.

«Сегодня остро стоит вопрос нехватки инфекционной больницы в Псковской области. В нашем регионе инфекционный корпус есть только в Пскове. Он не соответствует никаким требованиям, и, к сожалению, не подлежит реконструкции. Ввиду этого, Владимир Владимирович, хотим обратиться к вам с просьбой, оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках», – обратилась она к президенту.

Псковский медик также добавила, что лучше всего, чтобы строительством занялось Минобороны РФ, потому что у них есть большой опыт в строительстве инфекционных центров, а главное они это делают быстро и качественно.

Анастасия Повторейко напомнила, что уже в марте этот вопрос обсуждался. «Вы нас поддержали. На уровне правительства разработан проект. Мы очень надеемся сдвинуть эту ситуацию как можно скорее, чтобы инфекционная больница заработала. Она действительно жизненно необходима для всех жителей Псковской области», – сказала псковский медик.

«Я пометил вопрос о новой инфекционной больнице в Пскове с филиалом в Великих Луках, который вы подняли. Мы этим займёмся», – отметил президент.