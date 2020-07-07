В великолукской поликлинике № 1 сменился руководитель

11:14, 07 июля 2020, ПАИ

Врач-инфекционист из Тверской области Наталья Дорожкина назначена исполняющим обязанности заведующего поликлиникой № 1 в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Представление нового руководителя состоялось 7 июля. Бывший руководитель поликлиники №1 Ирина Шапошникова покинула свой пост по собственному желанию.

«Наталья Юрьевна для города новый специалист. Она приехала в Великие Луки в период борьбы с коронавирусной инфекцией и зарекомендовала себя с хорошей стороны», — отметил и.о. главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов.

Наталья Дорожкина поблагодарила коллектив за то, что сейчас, находясь в непростых условиях, находят в себе силы прийти на помощь друг другу в организации приемов и осмотров пациентов на дому и в поликлинике. «Спасибо вам за ваш труд. Думаю, что жители Великих Лук оценят ваш труд», — добавила она.

«Хочу обратиться к жителям Великих Лук с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что мы на данный момент не можем устраивать плановые приемы и осмотры. Наша цель — победить COVID. Дальше мы возобновим полноценное оказание помощи всему населению города», — рассказала газете «Великолукская правда Новости» Наталья Дорожкина.

18 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал работу поликлиники № 1 в Великих Луках.

А нового главного врача Великолукской межрайонной больницы назначат по согласованию с коллективом.