Кандидатов на должность главврача назовут медики Великолукской больницы
Нового главного врача Великолукской межрайонной больницы назначат по согласованию с коллективом. Сегодня, 6 июня, учреждение посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Руководитель профильного комитета пообщалась с работниками больницы и спросила их мнение по поводу кандидата на должность главного врача. «Для того чтобы нам решить накопившиеся проблемы и помочь больнице выйти из определенной кризисной ситуации, которая сложилась сегодня, кого вы видите здесь руководителем, кого вы можете предложить?» - обратилась к коллективу Марина Гаращенко.
Прежний руководитель учреждения Елена Никанорова была уволена по инициативе работодателя. Исполняющим обязанности главного врача назначен Роман Керимов.
Кроме того, Марина Гаращенко посетила Детскую поликлинику Великих Лук.