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Общество

Кандидатов на должность главврача назовут медики Великолукской больницы

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Нового главного врача Великолукской межрайонной больницы назначат по согласованию с коллективом. Сегодня, 6 июня, учреждение посетила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко,  передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Руководитель профильного комитета пообщалась с работниками больницы и спросила их мнение по поводу кандидата на должность главного врача. «Для того чтобы нам решить накопившиеся проблемы и помочь больнице выйти из определенной кризисной ситуации, которая сложилась сегодня, кого вы видите здесь руководителем, кого вы можете предложить?» - обратилась к коллективу Марина Гаращенко.

Прежний руководитель учреждения Елена Никанорова была уволена по инициативе работодателя. Исполняющим обязанности главного врача назначен Роман Керимов.

Кроме того, Марина Гаращенко посетила Детскую поликлинику Великих Лук.

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