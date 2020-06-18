Великолукские медики не смогли объяснить губернатору, почему в их поликлинике очереди

13:00, 18 июня 2020, ПАИ

«Священники на прихрамовых территориях делают отметки, где люди должны стоять. А здесь – медицинское учреждение. И вы об этом даже не задумываетесь. У меня нет слов, честно», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения поликлиники № 1 в Великих Луках 18 июня, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда Новости».

В поликлинике, на очереди в которую жаловались великолучане, руководители учреждения внятных объяснений губернатору Михаилу Ведерникову дать не смогли.

«Налицо неправильная организация работы. Должна быть предварительная запись. Должна быть разметка на улице. Объяснять людям надо. Обзванивать. Почему этого нет?!» - сказал Михаил Ведерников.

По последним данным, в Великих Луках коронавирусом заразились 413 человек, в Великолукском районе – 117. Всего в Псковской области инфицированы 2 088 человек.