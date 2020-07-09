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Общество

Псковский долгострой с квартирами для сирот сдадут в октябре

Фото ПАИ

62 квартиры в строящемся многоквартирном доме №8 на улице Венской отдадут псковским сиротам. Дом должны были сдать ещё в 2019 году, но работы затянулись. Хотя сейчас, в новую волну строительства,  подрядчик обещает сдать его в эксплуатацию  не в декабре, как было запланировано, а  чуть раньше - в октябре.  Сироты в  построенном доме  займут четверть квартир. Все квартиры – однокомнатные.

8 июля председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Елена Жгут отправились на стройку, чтобы проконтролировать процесс.

Как только глава администрации  Александр Братчиков прибыл на стройку, он сразу отметил: внешне мало что изменилось с последней инспекции месяц назад, то есть в начале июня. Однако застройщик  заверил – работы ведутся активными темпами и уже к 10-15 августа приступят к чистовой отделке.

Строители отрапортовали, что на площадке проводятся работы по прокладке сетей,  а фасад здания готов.В первом подъезде начались отделочные работы.

Внимание главы администрации привлекло  расположенное рядом  с новостройкой поле, которое заросло борщевиком. Александр Братчиков обратился к подрядчику и отметил, что  земля, которую завозят  для территории у дома, должна быть  без семян борщевика. Застройщик рассказал, что грунт для благоустройства завозят без борщевика - ядовитое растение не должно захватить новые площадки.

Работы по строительству дома для сирот контролирует Ольга Евстигнеева.

«Каждый день контролирую из соседнего окна, живу рядом», - заметила руководитель социального ведомства. 

С 15 августа подрядчики начнут благоустраивать территорию у дома. Те, кому положены квартиры в новом доме, получат жилье полностью готовое к проживанию:  с отделкой и даже  техникой.

«Дети должны заехать в полностью готовые квартиры», – подчеркнул Александр Братчиков. Застройщик пригласил главу администрации в сентябре оценить квартиры изнутри.

По словам главы администрации, этот проект не единственный и средства для обеспечения сирот жильём выделяются ежегодно, разыгрываются аукционы. Тем не менее  количество сирот выше, чем выделяют для них квартир. Без помощи в решении этой задачи не обойтись.  

«Дополнительное финансирование, возможно, будет со стороны федерального центра», - обнадежил Братчиков и подводя итог отметил, что  объём работ на социально важном объекте города  проведен большой.

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