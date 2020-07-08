Дом для псковских сирот на Венской планируют сдать раньше срока

15:18, 08 июля 2020, ПАИ

Многоквартирный дом в доме №8 на улице Венской, в котором будут жить сироты Пскова и Псковского района, подрядчик планирует сдать раньше срока – в октябре. Глава администрации Пскова Александр Братчиков со своим заместителем и председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой проконтролировали ход строительства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В августе рабочие приступят к внутренней отделке, фасад дома уже готов. В первом подъезде начались отделочные работы. «Дети должны заехать в полностью готовые квартиры», – подчеркнул Братчиков. Застройщик пригласил главу администрации в сентябре оценить квартиры изнутри, заверив, что работы идут по графику.

Для благоустройства на территорию завозят землю без борщевика, чтобы пресечь распространение опасного растения.

По итогу выезда глава администрации Пскова был удовлетворен. Александр Братчиков предполагает, что подрядчик успеет завершить объект всрок.

В строящемся многоквартирном доме на Венской, 8 власти купили 62 квартиры, в которые должны заехать псковские сироты в конце этого года.

Объект требует особого контроля: дом должны были достроить еще в 2019 году, но работы затянулись. Тогда подрядчик предоставил квартиры детям-сиротам в новых домах на улице Технической и Крупской, а сроки сдачи объекта перенесли на 1 декабря 2020 года.