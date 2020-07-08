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Общество

Дом для псковских сирот на Венской планируют сдать раньше срока

Фото: ПАИ.

Многоквартирный дом в доме №8 на улице Венской, в котором будут жить сироты Пскова и Псковского района, подрядчик планирует сдать раньше срока – в октябре. Глава администрации Пскова Александр Братчиков со своим заместителем и председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой проконтролировали ход строительства, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В августе рабочие приступят к внутренней отделке, фасад дома уже готов. В первом подъезде начались отделочные работы. «Дети должны заехать в полностью готовые квартиры», – подчеркнул Братчиков. Застройщик пригласил главу администрации в сентябре оценить квартиры изнутри, заверив, что работы идут по графику.

Фото: ПАИ.

Для благоустройства на территорию завозят землю без борщевика, чтобы пресечь распространение опасного растения.

По итогу выезда глава администрации Пскова был удовлетворен. Александр Братчиков предполагает, что подрядчик успеет завершить объект всрок.

В строящемся многоквартирном доме на Венской, 8 власти купили 62 квартиры, в которые должны заехать псковские сироты в конце этого года.

Объект требует особого контроля: дом должны были достроить еще в 2019 году, но работы затянулись. Тогда подрядчик предоставил квартиры детям-сиротам в новых домах на улице Технической и Крупской, а сроки сдачи объекта перенесли на 1 декабря 2020 года.

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