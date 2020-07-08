Федеральный центр поможет Псковской области с приобретением жилья для сирот
С приобретением жилья для сирот поможет Псковской области федеральный центр. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
8 июля председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Елена Жгут проинспектировали строительство дома № 8 на улице Венской в Пскове.
«Этот проект не единственный, средства для обеспечения детей жильём выделяются ежегодно, разыгрываем аукционы», - отметил Александр Братчиков.
Также глава администрации отметил, что количество сирот выше, чем выделяют для них квартир.
«Дополнительное финансирование возможно будет со стороны федерального центра», - отметил Александр Братчиков.