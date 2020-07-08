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Общество

Федеральный центр поможет Псковской области с приобретением жилья для сирот

Фото ПАИ

С приобретением жилья для сирот поможет Псковской области федеральный центр. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

8 июля председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместитель Елена Жгут проинспектировали строительство дома № 8 на улице Венской в Пскове.

«Этот проект не единственный, средства для обеспечения детей жильём выделяются ежегодно, разыгрываем аукционы», - отметил Александр Братчиков.

Также глава администрации отметил, что количество сирот выше, чем выделяют для них квартир.

«Дополнительное финансирование возможно будет со стороны федерального центра», - отметил Александр Братчиков.

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