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Общество

Опубликовано новое расписание пригородных поездов в Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

С 11 июля в Псковской области изменится расписания некоторых пригородных поездов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, график изменится до 13 сентября.

Поезд № 6511 (понедельник, вторник) Дно – Новосокольники.

Отправление из Дно в 8:30.

252 км – 8:40-8:41, Вязье – 8:46-8:51, 258 км – 8:55-8:56, 264 км – 9:02-9:03, Бакач – 9:07-9:08, 270 км – 9:12-9:13, 272 км – 9:16-9:17, Дедовичи – 9:22-9:23, Судома – 9:33-9:37, Плотовец – 9:47-9:55, 301 км – 10:00-10:01, Чихачево – 10:08-10:09, 314 км – 10:15-10:16, Ашево – 10:22-10:23, Лозовицы – 10:36-10:37, 334 км – 10:46-10:47, Сущево – 10:55-10:59, Загоскино – 11:11-11:16, Тигощи – 11:23-11:24, Локня – 11:32-11:36, 371 км – 11:42-11:43, Стримовичи – 11:48-11:49, 379 км – 11:55-11:56, 382 км – 12:00-12:01, Самолуково – 12:06-12:07, 388 км – 12:11-12:12, Насва – 12:18-12:19, 397 км – 12:23-12:24, 399 км – 12:27-12:28, Киселевичи – 12:33-12:34, 407 км – 12:39-12:40, Шубино – 12:47-12:48, 417 – 12:54-12.55.

Прибытие в Новосокольники в 13:02.

Поезд № 6516 (пятница) Новосокольники – Дно.

До Сущево поезд следует действующим расписанием. В Сущево останавливается с 10:48 до 10:56.

Лозовицы – 11:14-11:15, Ашево – 11:27-11:28, 314 км – 11:33-11:34, Чихачево –11:40-11:42, 301 км – 11:49-11:50, Плотовец – 11:55-11:56, Судома – 12:05-12:06, Дедовичи – 12:16-12:18, 272 км – 12:24-12:25, 270 км – 12:28-12:29, Бакач – 12:33-12:34, 264 км – 12:38-12:39, 258 км – 12:45-12:46, Вязье – 12:50-12:51, 252 км – 12:56-12:57.

Прибытие в Дно в 13:06.

Поезд № 6506 (пятница, воскресенье) Новосокольники – Великие Луки.

Отправление из Новосокольников в 06:25.

504 км – 06:29-06:30, 500 км – 06:36-06:37, Гущино – 06:43-06:44, 489 км – 06:50-06:51, Воробецкая – 06:57-07:02, 481 км – 07:07-07:08.

Прибытие в Великие Луки в 07:15.

Поезд № 6657 (кроме субботы и воскресенья) Дно – Псков.

Отправление из Дно в 08:26.

558 км – 08:32-08:33, 559 км – 08:36-08:37, 562 км – 08:41-08:42, Шиленка – 08:45-08:46, Роща – 08:52-08:54, Льносовхоз – 09:01-09:02, 580 км – 09:07-09:08, Порхов – 09:12-09:14, 590 км – 09:22-09:23, Сосынье – 09:28-09:29, Лунево – 09:35-09:37, Подсевы – 09:44-09:48, 612 км – 09:55-09:56, Вешки – 10:02-10:04, 623 км – 10:11-10:12, 626 км – 10:16-10:17, Карамышево – 10:23-10:25, 637 км – 10:32-10:33, 639 км – 10:37-10:38, Кеб – 10:42-10:44, 644 км – 10:48-10:49, 648 км – 10:54-10:55.

Прибытие в Псков в 11:08.

Поезд № 6658 (кроме субботы и воскресенья) Псков – Дно.

Отправление из Пскова в 17:42.

648 км – 17:57-17:58, 644 км – 18:03-18:04, Кеб – 18:08-18:10, 639 км – 18:15-18:16, 637 км – 18:20-18:21, Карамышево – 18:28-18:30, 626 км – 18:35-18:36, 623 км – 18:41-18:42, Вешки – 18:49-18:51, 612 км – 18:57-18:58, Подсевы – 19:05-19:07, Лунево – 19:14-19:16, Сосынье – 19:23-19:24, 590 км – 19:28-19:29, Порхов – 19:37-19:39, 580 км – 19:43-19:44, Льносовхоз – 19:50-19:51, Роща – 19:58-20:04, Шиленка – 20:10-20:11, 562 км – 20:14-20:15, 559 км – 20:18-20:19, 558 км – 20:22-20:23.

Прибытие в Дно в 20:28.

Поезд № 6659 (кроме понедельника и четверга) Дно – Псков.

Отправление из Дно в 17:12.

558 км – 17:18-17:19, 559 км – 17:22-17:23, 562 км – 17:27-17:28, Шиленка – 17:31-17:32, Роща – 17:38-17:39, Льносовхоз – 17:46-17:47, 580 км – 17:52-17:53, Порхов – 17:57-18:03, 590 км – 18:11-18:12, Сосынье – 18:17-18:18, Лунево – 18:24-18:28, Подсевы – 18:35-18:36, 612 км – 18:43-18:44, Вешки – 18:50-18:52, 623 км – 18:59-19:00, 626 км – 19:05-19:06, Карамышево – 19:11-19:13, 637 км – 19:20-19:21, 639 км – 19:25-19:26, Кеб – 19:30-19:49, 644 км – 19:53-19:54, 648 км – 19:58-19:59.

Прибытие в Псков в 20:12.

Поезд № 6660 (кроме вторника и пятницы) Псков – Дно.

Отправление из Пскова в 08:20.

648 км – 08:35-08:37, 644 км – 08:42-08:44, Кеб – 08:48-08:50, 639 км – 08:55-08:56, 637 км – 09:00-09:01, Карамышево – 09:09-09:11, 626 км – 09:16-09:17, 623 км – 09:22-09:23, Вешки – 09:31-09:32, 612 км – 09:38-09:39, Подсевы – 09:46-09:47, Лунево – 09:54-09:56, Сосынье – 10:03-10:05, 590 км – 10:09-10:11, Порхов – 10:19-10:21, 580 км – 10:25-10:26, Льносовхоз – 10:32-10:33, Роща – 10:40-10:57, Шиленка – 11:03-11:04, 562 км – 11:07-11:08, 559 км – 11:11-11:12, 558 км – 11:15-11:16.

Прибытие в Дно в 11:21.

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