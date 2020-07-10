Бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год

10:15, 10 июля 2020, ПАИ

Постановочного бюджета театра в Пскове хватает на полтора спектакля в год, сообщил в эфире ПАИ-live арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин.

По его словам, общий бюджет на постановки на год составляет 7 млн рублей, тогда как «средний» спектакль с костюмами и яркими декорациями для большой сцены обходится примерно в 3-4 млн рублей.

«Получается полтора спектакля. Можно, конечно, и так работать, но я, допустим, так не готов. Зритель тоже не готов, потому что здесь не Мехико и не Москва, и количество зрителей довольно ограниченное, им нужны новые спектакли. То есть в небольших городах нужно больше спектаклей. Можно, конечно, выпускать один дорогой спектакль в сезон, но тогда труппа будет профнепригодной, потому что актер получает тренинг, когда он работает», - отметил Пронин, комментируя объявление на своей странице в Facebook о поиске спонсора для постановки спектаклей.

По его словам, сейчас это «в очередной раз стало актуально». «Впрочем, это всегда актуально, потому что, что греха таить, область наша не самая богатая, поэтому финансирование нашего театра, прямо скажем, не самое крупное. Поэтому, конечно, чтобы выпускать больше спектаклей, чтобы активнее задействовать труппу, чтобы удовлетворять разные зрительские потребности, нам денег не хватает. Не будем делать вид, что у нас в этом отношении все хорошо», - признал Пронин.

Он уточнил, что можно ставить и камерные спектакли за 600 тысяч рублей. «У нас как раз есть проект такого спектакля. Можно, на самом деле, даже и дешевле сделать, как это называется, из подбора. Когда люди в своей одежде, в одежде из других спектаклей, декораций никаких нет, режиссирует кто-то, кто в театре работает за зарплату. Такое тоже возможно», - привёл пример Пронин.

«У нас в спектакле «Ревизор», например, один из отелей города предоставлял еду для артистов. Это было в программках отражено», - добавил арт-директор театра.