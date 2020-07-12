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Общество

Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179

Председатель ТИК Печорского района Нина Круглова прокомментировала Псковскому агентству информацию ситуацию на участке №179 в Печорах с бюллетенями досрочного голосования.

«При процедуре опускания в урну для голосования бюллетеней досрочного голосования было обнаружено, что на нескольких конвертах по досрочному голосованию, которое проходило в УИК, стоит печать комиссии и одна подпись члена УИК. По избирательному законодательству подписей должно быть две. Однако комиссия на этот факт внимания не обратила и несколько конвертов с бюллетенями досрочного голосования — они были опечатаны и не повреждены — и приняла решение бюллетени из этих конвертов опустить в урну. Это является нарушением», - рассказала председатель ТИК.

«Для того, чтобы это нарушение предотвратить, ТИК Печорского района приняла решение урну с этими уже опущенными туда бюллетенями отставить в сторону и опечатать ее. По окончанию голосования будет принято решение, каким образом поступить: либо в этой урне будут аннулированы все бюллетени для голосования, либо будут аннулированы бюллетени, на обратной стороне которых стоит печать, что они проголосованы именно досрочно, - подчеркнула Нина Круглова.

«В настоящее время на участке стоит новая урна для голосования, процесс выборов на участке продолжается. Инцидент на ход голосования никак не повлиял», - отметила председатель ТИК Печорского района.

12 июля в Печорском районе проходят выборы главы Печорского района. По данным на 10:00 проголосовали уже 6,9% избирателей.

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