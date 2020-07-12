Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова

16:23, 12 июля 2020, ПАИ

Таймлапс с кометой C/2020 F3 (NEOWISE) над Снетогорским монастырём записал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.

Впервые за 7 лет на псковском небе яркая комета доступна для наблюдений невооруженным глазом. Видимость кометы NEOWISE будет улучшаться, и на следующей неделе при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом. 23 июля небесное тело пройдёт на минимальном расстоянии от Земли.

Чтобы увидеть комету 12-14 июля, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше. На загородном небе наблюдения будут более качественными. Наилучшее время для наблюдений - с часа ночи. Наблюдать комету можно до самого рассвета — она поднимается всё выше и выше.