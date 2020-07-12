0
16:23
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
14:03
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
13:26
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
13:07
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
12:28
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
12:20
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
12:00
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
Еще новости
Общество

Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова

Таймлапс с кометой C/2020 F3 (NEOWISE) над Снетогорским монастырём записал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.

Впервые за 7 лет на псковском небе яркая комета доступна для наблюдений невооруженным глазом. Видимость кометы NEOWISE будет улучшаться, и на следующей неделе при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом. 23 июля небесное тело пройдёт на минимальном расстоянии от Земли.

Чтобы увидеть комету 12-14 июля, необходимо найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. Чем ниже будет этот горизонт, тем лучше. На загородном небе наблюдения будут более качественными. Наилучшее время для наблюдений - с часа ночи. Наблюдать комету можно до самого рассвета — она поднимается всё выше и выше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
12 июля 2020
Таймлапс с кометой NEOWISE над Снетогорским монастырём записал астроном из Пскова
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
12 июля 2020
ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
12 июля 2020
69% подписчиков «Псковских новостей» хотят видеть мост между Плоской и Высокой башней
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
12 июля 2020
Немецкая зенитная пушка Flak стала новым экспонатом «Линии Сталина»
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
12 июля 2020
9,37% достигла явка на выборах в Печорском районе
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
12 июля 2020
Председатель ТИК Печорского района прокомментировала ситуацию на УИК №179
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
12 июля 2020
Просьбу 1922 года о бережном отношении к письмам красноармейцев опубликовал псковский архив
Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом
12 июля 2020
Ещё 31 житель Псковской области заразился коронавирусом

Идет загрузка...