«Даже сыра с собой не взяли»: Печорский музей сето принимает первых туристов после карантина

16:21, 16 июля 2020, ПАИ

В старинном музее-усадьбе сето украшает кухню белое вышитое полотенце. «Это говорит о том, что вам в этом доме рады», - встречает гостей коренная сето Малле Богачева, заведующая музеем в деревне Сигово Печорского района. В конце июня Изборский музей-заповедник открылся для туристов, пока разрешено принимать группы до пяти человек. Корреспондент Псковского агентства информации наведался в местечко Сигово и расспросил добродушную Малле Николаевну о том, как музей жил во время карантина, изменились ли туристы из-за пандемии, и узнал, что платье сето носила сама Богородица, бог Пекко предсказал появление Псково-Печерского монастыря и послушал сетуские народные сказки.

Единственный в России

Сето – малочисленный коренной народ, в Печорском районе сейчас проживает около 200 представителей этого этноса. А раньше в деревне Сигово жили только сето, именно в этом месте, в каменной усадьбе 1906 года, и расположился уникальный в России музей. Гостей встречают приветствием на сетуском языке, потом приглашают в дом. В доме – русская печь топкой к двери, самотканые полотенца и необычный иконный угол. Иконы у сето такие же, как у православных русских, но над ними вешают полотенце с характерным узором: на рисунке противопоставляется добро и зло – лицевая и изнаночная стороны.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















«В народе есть поверие, что в наших костюмах ходила сама Богородица. Так говорит сетуский народ», - поделилась хранительница музея.

Чаепитие на дистанции

Из-за ограничений принимать приходится всего по пять человек и со всеми мерами предосторожности. Открытые и гостеприимные сето, кажется, тяжело переживают установившуюся в обществе «социальную дистанцию». «Семья приезжала, пять человек, - рассказывает Малле Николаевна. - Очень хотели посмотреть, как варится сыр. Я сделала для них мастер-класс, но они ничего не попробовали и даже с собой не взяли». Даже пирогом из ревеня или с вареньем и травяным чаем, без которого сето просто не могут отпустить своего гостя, путешественники лакомиться не спешат.

«Хотелось бы уже, чтобы полностью открылись, чтобы группы принимать, проводить мастер-классы, хочется плотненько-плотненько работать. Я скучаю по туристам, и мне очень приятно проводить экскурсии и рассказывать о наших традициях», - делится женщина.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















После экскурсии в доме посетителям покажут, как вели хозяйство. Сотрудники музея-усадьбы не только держат музейную корову, чтобы можно было варить сыр, но и выращивают немного льна, чтобы показать, как он выглядит, как его трепали, как чесали. На Масленицу, к примеру, сето не жгли костер, а катались на санках с горы. Если сани далеко ехали, это значило, что лен будет высоким. А вот в ночь на Ивана купала, чем выше огонь, тем выше будет лен. «Так что сето и отдыхают, но все думают о будущем урожае», - рассказывает хозяйка.

Пекко в амбаре

В амбаре хранили травы, посуду и разную утварь, но чтобы год был урожайным, там ставили и фигурку бога Пекко. По преданию, родители Пекко были чистокровными сето. У матери его были тяжелые роды, и она призвала на помощь Богородицу. С тех пор Богородица и Иисус стали ребенку крестными родителями и наградили его силой медведя, стойкостью оленя и ростом, как у сосны. Ребенок рос так быстро, что однажды мама услышала, как упала кроватка: оказалось, что Пекко стал больше кроватки. В XV веке богатырь предсказал строительство Псково-Печерского монастыря. А когда ушел умирать в священную пещеру, воткнул свой посох с такими мыслями: «Если из этого посоха вырастет дуб, то народ сето сохранится, будет жить». «Так вот дуб там растет и сейчас. Я сама не бывала, но отец рассказывал, что дуб там растет, и ему около 600 лет», - рассказала женщина.

Малле Николаевна напоминает сказительницу: всю экскурсию она сопровождает легендами и поучительными сказками, всегда припоминает случаи из детства. Она помнит, как жили ее бабушка и дедушка, как родители воспитывали детей сказками и преданиями, как праздновали Масленицу и Купала, а как – Рождество.

О бранных словах и сказках сето

Интересно, что в сетуском языке нет ругательных слов, а самое плохое слово – «курат», то есть черт. На этот случай у хранительницы музея есть сказка. Во время пахоты у одного мужика железный «зуб» сохи зацепился за что-то твердое. Пытался мужик высвободить соху, но никак не получилось. Он быстро потерял терпение и произнес это самое «курат». Тогда соха освободилась, а из-под земли стал слышен звон монет. Рабочий зацепил сохой котел серебра, и как только сказал бранное слово – он провалился под землю. «Стал бы доставать потихоньку, стал бы богатым», - объясняет сказительница.

Как же сохранилась история народа, когда в Печорском районе осталось всего около 200 сето, когда у народа не было письменности, когда в деревне давно уже поселились местные жители? «Это, наверное, уклад жизни. Я с этими традициями и в огород иду, и к коровам. Я считаю, что они нам помогают. У нас ведь не только в быту традиции сохранились, есть и церковные. Считается, что сето сохранили церковные традиции даже больше, чем местные русские», - заметила Малле Богачева.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово Печорского района принимает гостей с 10:00 до 17:00 каждый день. Хранительницы музея проводят мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, по ткачеству поясов и угощают туристов чаем и пирогом.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (81148) 96-696 (Изборск), 8 (953) 242-68-29 (Сигово).

Музей истории города Печоры также уже принимает гостей, а в Изборскую крепость за две недели успели наведаться более шести тысяч туристов.