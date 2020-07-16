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Общество

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам

Уже сейчас следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следствие уверено, что Сергей Фургал выступал непосредственным заказчиком убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова и причастен к покушению на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», - рассказала Петренко.

При этом в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе были разрозненные показания отдельных свидетелей, а в 2019 году доказательственную базу удалось пополнить сведениями, которые позволили следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации этих убийств.

Следователи установили, что «решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов». Между Сергеем Фургалом и Евгением Зоря был длительный конфликт и судебное разбирательство. Бизнесмена убили за день до вынесения судебного решения. Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон – Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. В гараж, где находилась следующая жертва Фургала – конкурент Смольский, были брошены две гранаты. По счастливой случайности он выжил.

«У следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения», - подчеркнула представитель СК.

Ранее сообщалось, что губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который задержан по подозрению в организации покушений и убийств, грозит пожизненный срок

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