ВИДЕО: Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Псковской области разместят на взлётной полосе

19:07, 16 июля 2020, ПАИ

Зрительный зал концерта «Спасибо медикам» в Печорском районе разместится на взлётной полосе, с которой обычно взлетают парапланеристы. «Зал» на базе отдыха «Скай Ранчо» будет организован на манер автокинотеатра под открытым небом.

Автомобили, их на этой площадке поместится около 100, расставят «ёлочкой» - так, чтобы сцена была видна всем. Специально для этого на «Скай Ранчо» будут работать волонтёры.

16 июля здесь уже установили сцену.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт «СпасибоМедикам», не выходя из своих машин. Билеты можно приобрести онлайн в системе «Орбилет». Выручка от продажи билетов пойдет на оплату санаторного лечения медиков, пострадавших от коронавируса.

«Территорию я предоставил бесплатно. Никакой коммерции тут нет, - подчеркнул владелец базы Мирон Антипов. - Ситуация сейчас очень сложная, особенно для медиков, поэтому хочется как-то их поддержать».

Коллектив саксафониста Аркадия Галковского и вокалистки Екатерины Андреевой - хедлайнер концерта - репетирует несколько раз в неделю. Из-за пандемии коронавируса клавашник джаз-бэнда застрял за границей, поэтому Аркадию Галковскому пришлось оставить саксофон и самому сесть за клавиши.

Онлайн-трансляция концерта будет идти в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции».

Концерт на автомашинах с участием известных псковских музыкантов, станет центральным мероприятием региональной, благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

Благодаря продаже сувениров с символикой благотворительной акции #спасибомедикам уже удалось собрать сотни тысяч рублей. Директор Театрально-концертной дирекции Псковской области отметила, что к сентябрю эта цифра должна заметно увеличиться.