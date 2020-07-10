#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир

22:00, 10 июля 2020, ПАИ

Театрально-концертная дирекция и магазин подарков Avec Plaisir предлагает всем желающим поучаствовать в благотворительной акции Псковской области «Спасибо Медикам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции, цель акции — вдохновить людей на добрые дела и поддержать медицинских работников региона, которые пострадали от COVID-19.

Дизайнеры Avec Plaisir разработали серию сувенирной продукции с символикой акции и изображением обаятельного ежика: футболки, магниты, наклейки на автомобиль, кружки. Вся сувенирная продукция выпущена небольшим тиражом специально для акции. Все средства, собранные от продажи этих товаров, пойдут на приобретение путевок медикам Псковской области, перенесшим COVID-19.

Как это сделать?

- Перейти по ссылке на сайт акции #СпасибоМедикам.

- Кликнуть на понравившуюся вещь, перейти в instagram-аккаунт @avec_plaisir_souvenirs и заказать ее.

Благотворительная акция «Спасибо медикам» стартовала в Псковской области 11 июня, она призвана поддержать врачей и медицинских работников, ежедневно спасающих жизни пациентов коронавирусных стационаров, и пострадавших от COVID-19.

Центральным событием акции станет благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!», который состоится 18 июля, в 18:00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска. На парковочной площадке будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова.

Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек). В продаже всего 100 билетов, приобрести которые можно онлайн.

Также средства можно пожертвовать напрямую.

Для физических лиц:

1. Оплата через «Сбербанк».

Перечисление через банкомат:

Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата, выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций», внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы», укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам», заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить», внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода чрез мобильное приложение:

Перейдите в раздел «Платежи» нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана, выберите «Оплата по QR или штрих коду», направьте камеру на QR-код, введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

3. Оплата через платежную систему с помощью плагина «Онлайн-Лейка»:

Заполнить строки «Сумма», «Адрес электронной почты» и «ФИО», поставить галочки, соглашаясь с условиями Договора оферты и Соглашения об использовании персональных данных, далее – «Пожертвовать», заполнить строки для оплаты, далее – «Заплатить».

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680