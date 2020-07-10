0
23:12
Жилеты, очки и рации подарили псковскому отряду «Лиза Алерт»
22:00
#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир
21:36
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:21
Собор Святой Софии станет мечетью
19:37
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
19:05
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
18:34
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
Еще новости
Общество

#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир

Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области.

Театрально-концертная дирекция и магазин подарков Avec Plaisir предлагает всем желающим поучаствовать в благотворительной акции Псковской области «Спасибо Медикам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции, цель акции — вдохновить людей на добрые дела и поддержать медицинских работников региона, которые пострадали от COVID-19.

Дизайнеры Avec Plaisir разработали серию сувенирной продукции с символикой акции и изображением обаятельного ежика: футболки, магниты, наклейки на автомобиль, кружки. Вся сувенирная продукция выпущена небольшим тиражом специально для акции. Все средства, собранные от продажи этих товаров, пойдут на приобретение путевок медикам Псковской области, перенесшим COVID-19.

Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области.

Как это сделать?

- Перейти по ссылке на сайт акции #СпасибоМедикам.

- Кликнуть на понравившуюся вещь, перейти в instagram-аккаунт @avec_plaisir_souvenirs и заказать ее.

Фото: театрально-концертная дирекция Псковской области.

Благотворительная акция «Спасибо медикам» стартовала в Псковской области 11 июня, она призвана поддержать врачей и медицинских работников, ежедневно спасающих жизни пациентов коронавирусных стационаров, и пострадавших от COVID-19.

Центральным событием акции станет благотворительный концерт под открытым небом «Спасибо медикам!», который состоится 18 июля, в 18:00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска. На парковочной площадке будет установлен экран и сцена, на которой в течении 2,5 часов будут выступать музыканты города Пскова.

Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек). В продаже всего 100 билетов, приобрести которые можно онлайн.

Также средства можно пожертвовать напрямую.

Для физических лиц:

1.  Оплата через «Сбербанк».

Перечисление через банкомат:

Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата, выберите раздел «Платежи и переводы», далее – «Поиск услуг и организаций», внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы», укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее – «Оплатить»

Платежи с помощью мобильного приложения:

Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее – «Платеж по реквизитам», заполните необходимые реквизиты, далее – «Оплатить», внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее – «Оплатить», далее – «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода чрез мобильное приложение:

Перейдите в раздел «Платежи» нажав на соответствующую кнопку в нижней части экрана, выберите «Оплата по QR или штрих коду», направьте камеру на QR-код, введите сумму, далее – «Продолжить», далее – «Оплатить».

2.  Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

3.  Оплата через платежную систему с помощью плагина «Онлайн-Лейка»:

Заполнить строки «Сумма», «Адрес электронной почты» и «ФИО», поставить галочки, соглашаясь с условиями Договора оферты и Соглашения об использовании персональных данных, далее – «Пожертвовать», заполнить строки для оплаты, далее – «Заплатить».

Для юридических лиц

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» В России назвали условия открытия авиасообщения с другими странами Очаг коронавируса в Моринском интернате практически погашен – Ведерников ВОЗ выступила против возвращения полного карантина ВОЗ допускает возврат ограничений из-за коронавируса в России Более 83% заболевших коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах выздоровели Глава Дновского района: Эпидемическая ситуация в муниципалитете стабильная Псковичам предлагают воспользоваться ресурсом «Пожарная и электробезопасность» Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Жилеты, очки и рации подарили псковскому отряду «Лиза Алерт»
10 июля 2020
Жилеты, очки и рации подарили псковскому отряду «Лиза Алерт»
#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир
10 июля 2020
#СпасибоМедикам: псковичи могут поддержать медиков, купив сувенир
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
10 июля 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Собор Святой Софии станет мечетью
10 июля 2020
Собор Святой Софии станет мечетью
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
10 июля 2020
В Великих Луках отремонтируют опасную яму на улице Новоселенинской
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
10 июля 2020
ВИДЕО: Как диагностируют онкологию в псковской городской поликлинике
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
10 июля 2020
ВИДЕОЭКСКУРСИЯ: Как выглядит изнутри отреставрированный Двор Постникова в Пскове
Псковская область готова к отопительному сезону на 41%
10 июля 2020
Псковская область готова к отопительному сезону на 41%

Идет загрузка...