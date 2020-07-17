Председатель Псковского облсовпрофа назвал членов своей команды
Новая команда Псковского облсовпрофа сформирована и активно работает. Об этом сообщил председатель организации Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.
Заместителями председателя стали Татьяна Бергер и Андрей Стегний. Игорь Иванов отметил, что грамотная работа Татьяны Бергер вызвала позитивный отклик у бухгалтеров. Второй заместитель занимается организационной и правовой работой.
Инспекцию труда возглавила Наталья Лепаловская.
За организацию публичных мероприятий и форумов ответственен Андрей Маковский. Председатель организации анонсировал планы на сотрудничество Псковского облсовпрофа с Великим Новгородом и Белоруссией.
Игорь Лопушанский заведует отделом профсоюзного имущества.
«Новая команда, которая была сформирована, активно работает», - подчеркнул руководитель Псковского облсовпрофа.