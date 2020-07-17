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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа назвал членов своей команды

Новая команда Псковского облсовпрофа сформирована и активно работает. Об этом сообщил председатель организации Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.

Заместителями председателя стали Татьяна Бергер и Андрей Стегний. Игорь Иванов отметил, что грамотная работа Татьяны Бергер вызвала позитивный отклик у бухгалтеров. Второй заместитель занимается организационной и правовой работой.

Инспекцию труда возглавила Наталья Лепаловская.

За организацию публичных мероприятий и форумов ответственен Андрей Маковский. Председатель организации анонсировал планы на сотрудничество Псковского облсовпрофа с Великим Новгородом и Белоруссией.

Игорь Лопушанский заведует отделом профсоюзного имущества.

«Новая команда, которая была сформирована, активно работает», - подчеркнул руководитель Псковского облсовпрофа.

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