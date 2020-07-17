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Общество

«Не согласна с враньём Рособрнадзора»: выпускники и их родители против ЕГЭ по химии

Фото Андрея Степанова.

Родители выпускников, сдававших ЕГЭ по химии, требуют отменить результаты из-за сложности тестов.

На сайте change.org появилось несколько петиций от родителей выпускников 2020 года, которые требуют аннулировать ЕГЭ 2020 года по химии. Петицию подписали не только родители, но и учителя, которые считают, что задания экзамена очень сложные. При этом на сайте можно увидеть петиции с таким же посылом начиная с 2018 года. Всего к петициям за всё время присоединилось более 30 тысяч участников.

«Сегодняшние работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов. <…> На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!» – написала автор петиции Ольга Остроумова.

Её обращение адресовано президенту Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину, Рособрнадзору и ФИПИ. К обращению присоединилось более 2 100 человек.

Не только родители и учителя считают сложность заданий по химии высокой.

«Я кандидат химических наук, преподаватель института химии университета, готовлю школьников к ЕГЭ по химии. И уверена была в силах своих детей, что баллов 80 у нас минимум будет. А после того, что мне вчера со слезами говорили... 34-я задача на атомистику, её решать только час минимум, чтобы не запутаться, в 33-й надо крепко подумать, в 35-й половина веществ из университетской программы. И тесты очень сложные. Вообще не под стать всем пробным, «досрокам» и официальным фипишным материалам. Задачи по типу 34-й, которые были в вариантах, я видела только у Дадут и Степенина, и то в майских и июньских вариантах. За это время в условиях дистанционки поставить на поток решение таких задач нереально. Это явный завал. Дети в шоке, я вместе с ними. Баллов по 60 набрать бы теперь...» – оставила комментарий под петицией Ирина Каневская.

Экзамен по химии прошёл в России 16 июля, в этот же день появились и петиции, а сегодня, 17 июля, на претензии ответил Рособрнадзор.

«Задания ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Также там сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. Выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам», – уверены в ведомстве.

Ответ Рособрнадзора не удовлетворил заинтересованные в этом вопросе стороны. К петиции на сайте change.org стали присоединяться и другие участники. Некоторые из них подвергли критике комментарий Рособрнадзора.

«Я подписываюсь, потому что не согласна с враньём Рособрнадзора, утверждающего, что все задания школьной программы! Вы посмотрите на современные учебники химии в 10–11-х классах: это скорее ежедневники, а не учебники. Час в неделю на изучение химии! И эти люди смеют лгать, что задания ЕГЭ из школьной программы?!» – написала Альфия Сахбиева.

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