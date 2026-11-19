Ремонт участка улицы Северной завершили в Пскове с опережением графика

12:26, 19 ноября 2026, ПАИ

Ремонт улицы Северной завершился на участке от улицы Белинского до улицы Ипподромной в Пскове, сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

Подрядчик обустроил тротуар и покрытие проезжей части, в том числе укрепил обочины и установил бортовые камни.

Кроме того, на зелёной зоне освежили грунт и посеяли газон.

«Теперь местные жители могут комфортно и безопасно перемещаться между новым микрорайоном и автобусной остановкой», – подчеркнул глава Пскова.



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX



Фото: из канала Станислава Стармолотова в мессенджере MAX









Он также отметил, что работы были выполнены с опережением графика.